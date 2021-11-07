Красноярск, 7 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Стрельбой из травматического пистолета завершился школьный турнир по футболу в Кировском районе Красноярска. 6 ноября в спорткомплексе «Изумруд» отец одного из игроков выстрелил в представителя команды соперника, сообщает портал НГС.24.

kerttu Пистолет

По данным СМИ, 43-летний мужчина начал выкрикивать замечания в адрес команды, на что отреагировал один из игроков. Между ними возник конфликт, в ходе которой мужчина ранил в плечо 17-летнего подростка.

К настоящему времени пострадавший уже выписан из больницы. Правоохранители, тем временем, проводят проверку инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями», — передаёт портал сообщение руководства спорткомплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне стрельба произошла в ходе футбольного матча во французском Марселе. В результате один человек погиб, ещё один пострадал.

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