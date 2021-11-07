Москва, , 11:36 — REGNUM Четырем напавшим на мужчину с ребенком в Новой Москве предъявлены обвинения по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего». Следственный комитет просит суд арестовать подозреваемых сообщила сегодня, 7 ноября, старший помощник руководителя ГСУСК России по столицеЮлия Иванова.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Сегодня следствие с учётом имеющихся оснований ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу». — рассказала Иванова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо мужчин напали на отца с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Нападавшие угрожали мужчине и ребенку расправой, а также использовали нож.

Все четверо были задержаны. Оказалось, что все они выходцы из Азербайджана, причем у троих было гражданство России, полученное в Оренбурге в 2012 году.

Сперва было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», однако затем председательСКРФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью.