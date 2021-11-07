Калуга, , 11:29 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 207 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на информацию федерального штаба от 7 ноября. Днём ранее, 6 ноября, в регионе было зарегистрировано 203 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 54 324 человека, 51 304 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 889 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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