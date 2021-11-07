Тюмень, , 11:20 — REGNUM В России 7 ноября отмечается 80 лет со дня проведения парада в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на Красной площади в 1941 году. Об этом землякам напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

Михаил Алексеевич Воробьёв в молодости и в наши дни Пресс-служба губернатора Тюменской области

В рядах тех, кто маршировал на этом параде в Москве, были и тюменцы. Одним из них был ветеран из Ялуторовска Михаил Воробьёв, который 5 декабря отметит столетний юбилей.

«По Красной площади воин-сибиряк проехал на легендарном танке Т-34. От стен Кремля его экипаж отправился на передовую. Михаил Алексеевич, поздравляю Вас с этой знаменательной датой. Желаю Вам и вашей семье крепкого сибирского здоровья и удачи!», — поздравил ветеран Александр Моор.

Тюменский губернатор отметил, что военный парад 7 ноября 1941 года имел очень важное значение в первые месяцы Великой Отечественной войны. Его задачей было показать высокий моральный дух бойцов Красной армии.

«Положение на фронте складывалось не в нашу пользу. Противник уже готовился пройтись победным маршем по столице СССР. Но наши деды и прадеды не позволили сбыться планам фашистских захватчиков», — заявил глава региона.

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