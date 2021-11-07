Красноярск, , 11:19 — REGNUM В Красноярском крае общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 136 222. За минувшие сутки выявлен 721 новый носитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным портала «Стопкоронавирус», выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 120 102 человека, в том числе 682 за последние сутки. Зарегистрировано 30 новых летальных случаев, а всего, по состоянию на 7 ноября, жертвами коронавируса стали 6768 человек.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 48 070 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4213 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3554», — добавили в управлении.