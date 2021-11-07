Варшава, , 11:17 — REGNUM Главный идеолог запрета абортов в Польше, неформальный лидер правительства Ярослав Качиньский теряет массовую поддержку. По всей Польше 6 ноября были организованы акции протеста под лозунгом «Больше ни одной» (#AniJednejWięcej) в память о 30-летней польке Изе, которая умерла в госпитале в Пшчине. Женщина была на 22-ой неделе беременности. Врачи не решались прервать беременность и ждали, пока сердце плода перестанет биться. Об этом подробно пишет ИА REX.

Акция протеста против ограничения абортов в Кракове, октябрь 2020 Silar

В своих сообщениях из больницы Иза писала:

«Ребенок весит 485 граммов. Пока, благодаря антиабортивному закону, мне приходится лежать. И ничего не могу с этим поделать. Ждут, пока умрет или что-то произойдет. А если нет, то может начаться сепсис».

И спустя 24 часа после сообщения Иза умерла. Причиной смерти был сепсис.

Ее ссылка на, антиабортивный закон касается решения Конституционного суда от 22 октября 2020 года. Согласно этому решению, в случаях тяжкого или неотвратимого повреждения плода или неизлечимой болезни, угрожающей жизни, нельзя прерывать беременность, так как это противоречит Конституции. Прежний закон позволял совершать аборты в случаях, когда беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

Провластные СМИ, распространяя информацию, обращают внимание, что в этом конкретном случае, врачи должны были провести операцию и то, что они этого не сделали — врачебная ошибка. Gazeta Wyborcza отмечает, что угроза жизни матери — это, согласно законодательству, правовая категория: о наличии или отсутствии угрозы решает прокурор. Возможно, врачи не хотели попасть под уголовное преследование.

Премьер Матеуш Моравецкий также выступил с заявлением о том, что врачи должны были прервать беременность, но не сделали этого.

Поэтому акции протеста, которые проходят по всей Польше, провластные СМИ и комментаторы считают политической игрой, а смерть Изы призывают не связывать с решением Конституционного суда и антиабортивным законом.

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