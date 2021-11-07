Домодедово, Московская область, 7 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Полиция устанавливает личности участников массового конфликта в подмосковном Домодедово. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

В пресс-службе рассказали, что по предварительным данным 6 ноября на территории городского округа Домодедово произошёл конфликт между гражданами.

«Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что прокуратура региона контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, один из участников конфликта рассказал о причинах драки. По его словам, ссора не связана с межнациональными противоречиями.