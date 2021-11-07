Москва, , 11:14 — REGNUM В Российской Федерации за сутки выявлено 39 165 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 39 165 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. Только 8,1% случаев не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1179 смертей за сутки от последствий коронавирусной инфекции.

Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 26 806 человек.

В Москве за сутки выявили 4975 новых случаев заражения. В Московской области — 3297, Санкт-Петербурге — 2551, Самарской области — 1695, Воронежской области — 796.