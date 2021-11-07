Людиново, Калужская область, 7 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Калужской области житель города Людиново судом приговорён к одному году ограничения свободы за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщили 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Фото пресс-службы УФСБ России по Калужской области Изъятое оружие и боеприпасы

В результате проведенных совместно с полицейскими мероприятий у людиновца были обнаружены и изъяты две единицы короткоствольного нарезного огнестрельного оружия и 137 патронов различного калибра.

Органами полиции на основании собранных ФСБ материалов в отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов. Приговор суда вступил в законную силу.