Москва, 7 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Главным признаком взлома веб-камеры является попытка получения доступа к ней какой-либо сторонней программой. Об этом рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян 7 ноября агентству «Прайм».

CafeCredit.com Хакер

Эксперт рассказал, что доступ к веб-камере строго контролируется операционной системой смартфона или персонального компьютера. Как правило, для получения доступа к камере новая программа или приложение должны запросить соответствующий доступ. Поэтому рекомендуется внимательно изучать условия установки.

«Если для работы той или иной программы доступ к камере не нужен — не давайте его», — подчеркнул Оганесян.

Он добавил, что особое подозрение должно вызывать требование предоставления доступа к веб-камере под угрозой прекращения работы приложения. В этом случае рекомендуется немедленно удалить подозрительную программу и проверить устройство с помощью антивируса.

Оганесян объяснил, что чаще всего хакеры взламывают веб-камеры для последующего сбора компрометирующих записей. Также злоумышленники могут получить доступ к микрофону, что может грозить утечкой корпоративной и личной информации.