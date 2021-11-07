Москва, , 11:11 — REGNUM Слова главы Счётной палаты России Алексея Кудрина о том, что потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн, иронично прокомментировал в своём телеграммной-канале 7 ноября доктор экономических наук Никита Кричевский:

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии. То ли $4 трлн, то ли все $10 трлн. Хороший разброс, от всей экономической души. В этом весь Алексей Леонидович. Уже не исправишь».

Как сообщало ИА REGNUM, также глава Счётной палаты России Алексей Кудрин отмечал, что значительная часть этих потерь придётся именно на бюджеты регионов и муниципалитетов.

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