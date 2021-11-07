Москва, 7 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Филиал МГТУ имени Баумана в Калуге получит дополнительные средства на строительство кампуса, правительство РФ увеличит финансирование более чем на 2 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом правительства РФ

К 2024 году в Калуге будет достроен новый кампус филиала МГТУ им. Баумана. Для создания комфортных условий обучения и проживания студентов на территории вуза появятся новые учебные и лабораторные корпуса, общежития, спортивный комплекс с бассейном и киноконцертный зал, сообщается на сайте правительства РФ.

Для завершения проекта правительство увеличит его финансирование более чем на 2 млрд рублей — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Калужский филиал вуза открылся в 1959 году и подготовил уже более 24 тыс. специалистов по таким специальностям, как машиностроение, информатика, вычислительная техника, мехатроника и робототехника, программная инженерия.

Работа ведется в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2021 году на строительство кампуса будет направлено более 910 млн рублей, в 2022 году — более 1,1 млрд рублей, в 2023 году — более 1,1 млрд рублей. Ранее на эти цели уже было выделено более 4,6 млрд рублей. Таким образом, общий объём федерального финансирования составит свыше 7,7 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей больше, чем планировалось ранее.

Читайте также: Около 20 тыс. абитуриентов поступили в этом году в калужские вузы