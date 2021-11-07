Москва, , 11:05 — REGNUM Невозможно победить пандемию коронавируса в одной отдельно взятой стране. Об этом сегодня, 7 ноября, в эфире «Радио России» заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, сын знаменитого советского вирусолога Михаила Чумакова, Пётр Чумаков.

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Чумаков напомнил, что пандемия — это глобальный процесс, её нельзя победить в одной отдельно взятой стране. Ситуация осложняется тем, что коронавирус быстро мутирует и новые штаммы вполне могут ускользнуть от существующих вакцин.

«То, что сейчас делается отдельными странами, они вот думают, что могут победить у себя в стране и при этом они защитятся. Да ничего подобного! Потому что за счет вот этой эволюции вирусов и возникновения все более и более серьезных штаммов — мы ведь не знаем, как долго это будет продолжаться. Может быть 5, 10, 15 лет — по возрастающей идти — вполне возможно, что возникнут штаммы, которые будут ускользать от существующих вакцин. И в рамках одной страны, конечно, это нельзя победить», — сказал Чумаков.

Напомним, что появление штамма «дельта» уже проблематизировало вакцинацию против коронавируса — оказалось, что вакцины, разработанные против «уханьского» штамма коронавируса несколько слабее защищают от штамма «дельта». При этом мутации коронавируса продолжаются и никто не берется предсказать, насколько опасными будут новые штаммы.