Домодедово, Московская область, 7 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Массовая потасовка в подмосковном Домодедово не связана с межнациональными противоречиями, а случилась из-за массового скопления людей. Об этом телеграм-каналу Mash сообщил один из участников событий.

Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

Разборка, в которой принимали участие десятки молодых мужчин, случилась 6 ноября в Домодедово. Видеозапись, отснятая очевидцами, разошлась по социальным сетям.

«Конфликт не был на межнациональной почве. Чтобы ты понимал, с нами, за нас ещё были русские, два-три мальчика было, которые дрались там», — приводит канал запись разговора.

По его словам, причиной противостояния стало «скопление людей» в привычных для отдыха местах.

«Мы подошли: «Зачем вы скопились тут? Давайте мирно решим». Один из них начал выпендриваться на моего друга», — пояснил участник.

По его словам, после драки «два на два» оппоненты привели старших товарищей, которых «было немало». Он пояснил, что во втором эпизоде конфликта принимали участие по десять-пятнадцать человек с каждой стороны. При этом один из мужчин достал пневматический пистолет и произвёл выстрелы вверх.