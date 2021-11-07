Москва, , 10:56 — REGNUM Утверждение отраслевых программ Союзного государства, обновленной военную доктрину и концепции миграционной политики показывает, что Россия обладает настоящим суверенитетом и не оглядывается на позицию Европы, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Парламентарий напомнил, что ранее Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от Евросоюза введения дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Минск. В документе говорилось, что Европарламент «осуждает продолжающиеся переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по подготовке «дорожных карт» с целью большей интеграции между Белоруссией и Россией».

«В чем причина таких решений? Очевидно, боятся, что люди будут жить лучше, а страны станут сильнее. Но когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге», — подчеркнул Володин в телеграм-канале.

Утверждение отраслевых программ Союзного государства, обновленной Военной доктрины и концепцию миграционной политики — это важной событие для народов России и Белоруссии, уверен спикер Госдумы.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко «делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии», отметил Володин.

Сейчас Парламентскому собранию России и Белоруссии предстоит выработать «дорожную карту» — ведь для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений, указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства утвердили 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.

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