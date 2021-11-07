Токио, 7 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Японская компания Nintendo объявила о готовности потратить до $900 млн на развитие собственных студий по разработке видеоигр. Об этом сообщает портал Wccftech со ссылкой на финансовый отчёт Nintendo.

Moja~commonswik . Nintendo Company. Япония

Производители консолей в последние годы активно занимаются развитием имеющихся и приобретением новых игровых студий. Свои планы по наращиванию возможностей по разработке видеоигр представил и японский производитель Nintendo.

Компания направит до $900 млн на развитие собственных студий. В Nintendo отметили, что руководство компании не исключает возможности поглощений других студий, однако основным направлением станет развитие уже имеющихся подразделений.

Также в компании планируют развить свои возможности в сфере развлечений, не относящейся к видеоиграм, но связанной с ними. В частности, компания планирует продолжить работу над видеопроектами после выхода нового анимационного фильма «Супербратья Марио».