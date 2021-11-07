Яровое, Алтайский край, , 10:43 — REGNUM В Яровом (Алтайский край) возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» после того, как пенсионерка 1956 года рождения, заявила в полицию о том, что она перевела мошенникам более 3 000 000 рублей, включая свои сбережения. Подробности сегодня, 7 ноября, сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Мошенничество 50.мвд.рф

Установлено, что в сентябре женщина в социальной сети увидела рекламу о том, что теперь каждый гражданин будет получать доход от прибыли по акциям. Доверчивая пенсионерка перешла по ссылке и оставила заявку.

Вскоре ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась специалистом торговой международной компании и в процессе разговора объяснила, что поможет ей заработать на акциях. При этом женщина хотела инвестировать личные накопления в размере 1 860 000 рублей, которые она откладывала для приобретения квартиры своей внучки. Женщина оформила кредит на сумму 1 200 000 рублей и перевела по инструкциям все денежные средства, включая личные накопления, мошенникам. После этого она обратилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2021 года доверчивость стоила жительнице Барнаула 1988 года рождения 300 тысяч кредитных рублей, которые оказались в распоряжении мошенников. Якобы банковский работник сообщил о попытке снятия мошенниками денежных средств с принадлежащего ей счета.

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