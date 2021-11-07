Киев, , 10:36 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным и обвинила в нем действующие власти. Об этом Тимошенко заявила в трибуны Верховной рады.

По словам Тимошенко, Украина впервые за годы своей независимости не запаслась газом на зиму, хотя летом вполне могла бы заполнить подземные хранилища голубым топливом по минимальной цене.

«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов <…> и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», — сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что у Украины есть всё для обеспечения собственных потребностей. Так, у Украины есть «уникальные подземные хранилища газа, которые позволяют обеспечить прохождение отопительного сезона. Но это просто не было сделано и ответственность за это лежит на властях. По сути, власти, не закупившие в нужный момент топливо, сделают Украину банкротом.

Она подчеркнула, что за провал властей заплатит каждый гражданин Украины и каждое украинское предприятие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за подорожания энергоносителей на Украине пришлось остановить ряд электростанций. Украина экстренно закупает электроэнергию у Белоруссии.