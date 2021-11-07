Москва, , 10:35 — REGNUM Уфа и Екатеринбург, с опережением ведущие работы по развитию инфраструктуры, досрочно получат субсидии.

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Уфа и Екатеринбург, где эти работы ведутся, досрочно получат из федерального бюджета 1,1 млрд рублей, сообщает телеграм-канал правительства РФ.

На эти деньги в Екатеринбурге закончат реконструкцию улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Кроме того, запустят трамвайную линию, которая улучшит доступность Академического района

В Уфе субсидию потратят на ускорение строительства водовода в Кировском и Демском районах. Кроме того, средства пойдут на возведение в этих районах 16 млн кв. м жилья и обеспечение территории коммунальной инфраструктурой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа реконструкции Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького будет профинансирована из федерального бюджета в размере свыше 1,1 млрд рублей.

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