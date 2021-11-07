Тюмень, 7 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Тюмени, в коттеджном посёлке около Затюменского парка, две собаки породы алабай загрызли маленькую собачку породы бигль, искусав её хозяйку. Пострадавшей женщине сделали операцию, сообщает портал 72.ru.

shelma25 Алабай

Инцидент, по словам родственников потерпевшей, произошёл вечером 3 ноября 2021 года. Нападение двух алабаев, которые разгуливали по посёлку без намордников и хозяев, произошло возле дома хозяйки бигля. Женщина вывела свою собаку на поводке на прогулку. Не успела выйти за ворота и подверглась нападению крупных псов. Алабаев разогнал хоккейной клюшкой сын потерпевшей, но бигля уже было не спасти, а женщина получила ранения. На данный момент ведётся розыск владельцев алабаев. Как отмечают очевидцы, собаки были ухоженными и, скорее всего, местные, из посёлка.

«По данному факту участковым уполномоченным проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, по результатам будет дана правовая оценка произошедшего», — сообщили изданию в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приуральском районе Ямала 31 октября 2021 года собака искусала лицо семилетнего мальчика. Ребёнок госпитализирован, по факту проводится доследственная проверка.