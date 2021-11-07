Горно-Алтайск, 7 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Республике Алтай, по данным на 1 января 2021 года, насчитывалось 105 тыс. мужчин, 61 тыс. из которых находились в трудоспособном возрасте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.Каждый четвёртый мужчина проживает в городе Горно-Алтайске, остальные являются жителями сёл.«Средний возраст мужчин 32,85 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году для мужчин составила 63,56 года», — отметили в службе статистики.Как сообщало ИА REGNUM, алтайские женщины живут на 11−12 лет дольше мужчин.