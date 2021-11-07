Барнаул, 7 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Барнауле устраняют последствия сильного снегопада. Как сообщает 7 ноября пресс-центр городской мэрии, минувшей ночью с улиц Барнаула вывезли более 3500 кубометров снега.

Мэрия Барнаула Снегоуборочная техника в Барнауле

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«Для обработки проезжей части противогололедными материалами использовано 183,5 тонны песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 108 единиц снегоуборочной техники», — отметили дорожники.

Сегодня, 7 ноября, на уборке дорог задействовано до 79 единиц техники. 87 дорожных рабочих вручную очищают от наледи подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Ведется посыпка тротуаров песком.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с потеплением в Барнаул пришли метели.

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