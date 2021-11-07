Москва, 7 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Объём экспорта российской сельскохозяйственной техники за первые девять месяцев 2021 года вырос на 50% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Росспецмаш».

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

За первые девять месяцев 2021 года российские производители поставили иностранным аграриям технику общей стоимостью 16,3 млрд рублей. Больше всего в 2021 году выросли поставки опрыскивателей, пресс-подборщиков, плугов, жаток, машин для внесения удобрений, тракторов, самоходных косилок и культиваторов.

Всего российская сельхозтехника была поставлена в 34 страны. Главными рынками в 2021 году стали страны СНГ и Евросоюза.

Отмечается, что за первые девять месяцев 2021 года России удалось поставить техники на большую сумму, чем за весь предыдущий год. При этом экспорт на 15,9 млрд рублей, зафиксированный в 2020 году, стал рекордом по объёму зарубежных поставок. Основной причиной роста поставок называются высокие цены на сельхозпродукцию на мировом рынке, что позволяет аграриям выделять дополнительные средства на закупку техники.