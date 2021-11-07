Абакан, , 10:12 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Коронавирус Samregion.ru

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Скончались три женщины в возрасте 54, 57 и 67 лет, а также двое мужчин 50 и 69 лет. Таким образом, всего с начала 2021 года жертвами COVID-19 в республике стали 1026 человек.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся более 1,6 тыс. пациентов. 19 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё около 6,9 тыс. носителей коронавируса.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 770 (-18) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.