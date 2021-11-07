Приозерск, Ленинградская область, , 10:21 — REGNUM В Приозерском районе Ленинградской области 64-летний мужчина в ходе застолья убил соседку по дачному участку, после чего отрубил ей голову. По предварительным данным, причиной трагедии стало неумеренное употребление алкоголя.

Топор Petr Kratochvil

Как сообщили в следственном управлении СКР по Ленобласти, изуродованное тело женщины, 1957 года рождения, было обнаружено 6 ноября в дачном доме садоводческого товарищества «Клён» в поселке Орехово Приозерского района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По «горячим следам» был задержан подозреваемый мужчина, 1957 г.р., сосед погибшей женщины по дачному участку.

«После совместного распития спиртных напитков у подозреваемого и потерпевшей произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого мужчина нанёс женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела», — отметили в следственных органах по Ленобласти.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в убийстве, следствие ходатайствует в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным издания 47news, несколько дней подряд употреблявший алкоголь дачник ударил соседку ножом в шею, а потом отрубил ей голову топором. Правоохранителям он заявил, что боролся то ли с «зомби», то ли с «вампирами».