Барнаул, , 10:06 — REGNUM Нерабочая неделя, объявленная в России по 7 ноября, сказалось на темпах вакцинации в Алтайском крае. Всего на 7 ноября 2021 года, по данным оперштаба прививки от коронавируса получили 844 240 человек из более двух миллионов жителей региона. За сутки прирост вакцинированных составил 6811 человек.

Вакцинация ИА REGNUM

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Из общего числа привитых 83 697 жителей региона получили первую прививку (это всего +3029 за сутки). Тогда как число полностью привитых граждан или или получивших однократно «Спутник Лайт», составляет уже 741 023 человека (+3254 за сутки). Также известно о 19 520 ревакцинированных (+528).

Как сообщало ИА REGNUM, сего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 213 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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