Красноярск, 7 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае сотрудники полиции начали проверку по факту размещения в СМИ видеоролика. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, на кадрах видно лежащего на полу мужчину со связанными руками и ногами.

david pacey Связанные руки

При этом заявлений по факту случившегося в полицию не поступало. По предварительным данным ведомства, инцидент произошёл в квартире жителя Красноярска, который помогает людям, вышедшим из тюрьмы, давая им кров.

«Один из постояльцев квартиры, находясь в состоянии опьянения, стал вести себя агрессивно по отношению к своим соседям по жилплощади, в результате чего, опасаясь за свое здоровье, они предприняли меры к его обездвиживанию, пытаясь успокоить», — отметили в управлении.

В настоящее время опрашиваются все жильцы квартиры, участники и свидетели конфликта. Правовое решение будет принято по итогам проверки.