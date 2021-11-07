Барнаул, , 10:01 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 7 ноября вновь поставлен новый абсолютный рекорд по числу выявленных зараженных — 510 человек. Такого не было за всю историю пандемии. Общее число жертв составляет уже 6481.

Коронавирус Sakhalin.gov.ru

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Причём 30 из них добавили в сводку за последние сутки. Всего в регионе выявлено уже 92 002 случапя заражения SARS-CoV-2.

Победили болезнь 63 921 человек (всего +307 за сутки). С начала нового года коронавирус выявлен у 2287 детей (+67 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 851 (-4 за сутки), из них 298 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 467 человек, +98 за сутки) и ОРВИ (63 359 человек, +399 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 9115 (+2562 за минувшие сутки).

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