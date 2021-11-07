Челябинск, 7 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Челябинской области общее количество больных COVID-19 достигло 17 187 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее в регионе было 16 854 ковид-пациента. Рост их количества продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявили уже 114 537 носителей коронавируса. Скончались от ковида 4454 человека.