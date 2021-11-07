Москва, 7 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме «Байконур» завершили сборку ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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После сборки общий «пакет» из первой и второй ступени был установлен на место хранения. Операции по сборке ракеты проводились в монтажно-испытательном корпусе технического комплекса площадки № 31.

Собранная ракета «Союз-2.1а» будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-20». Старт запланирован на начало декабря 2021 года.

Корабль «Союз МС-20» под управлением космонавта Александра Мисуркина доставит на Международную космическую станцию двух туристов из Японии: предпринимателя Юсаку Маэзава и его ассистента Йозо Хирано. Туристы проведут в космосе 12 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Маэзава и Хирано приняли участие в показательной тренировке в Центре подготовки космонавтов, где они перед этим прошли обучение. Космонавт Мисуркин высоко оценил уровень подготовки японских туристов.