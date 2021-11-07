Москва, , 09:47 — REGNUM Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания с мессенджера Telegram 5 миллионов рублей штрафов за отказ удалять контент, который противоречит российскому законодательству.

Известно, что ФССП возбудила два исполнительных дела против Telegram. Общая сумма взысканий — 5 млн рублей. Мессенджер получил штрафы за неудаление информации, которая запрещена по российским законам.

Дела были возбуждены 3 ноября, следует из банка данных исполнительных производств ФССП. Взыскания производятся по решению судебного участка Таганского района Москвы от 25 октября. Тогда суд признал мессенджер Telegram виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»).

Стоит отметить, что с начала 2021 года Telegram получил штрафов на 35 млн рублей. При этом за два года Telegram удалил около 4,2 тыс. страниц пользователей и каналов, связанных с пропагандой наркотиков.