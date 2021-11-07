Тюмень, , 09:46 — REGNUM Под Тюменью в ночь на 7 ноября в деревне Дербыши автомобиль KIA Venga врезался в жилой дом на ул. Трактовой, 17. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Момент ДТП под Тюменью Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Пострадала 37-летняя пассажирка легкового автомобиля, у неё врачи диагностировали травмы рёбер и грудной клетки. Водитель иномарки от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался. Кроме того, он лишён водительских прав.

Как пояснил инспекторам движения 35-летний водитель, он вместе с пострадавшей ехал за алкоголем. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале 6 ноября столкнулись три грузовика.

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