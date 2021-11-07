Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:46 — REGNUM В Республике Алтай продолжаются поиски туриста из Новосибирской области, переставшего выходить на связь 3 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 6 ноября спасатели провели аэровизуальное обследование местности по его маршруту.

Гора Белуха и Аккемский ледник Ondřej Žváček

Мужчина 1994 года рождения совершал одиночный поход в районе Аккемского озера у подножья горы Белуха по перевалу Кара-Тюрек. Поход должен был завершиться 5 ноября, однако на завершающую точку маршрута он не вышел. Турист также не вышел на сеанс связи 3 ноября.

7 ноября на поиски пропавшего вылетели на вертолёте десять спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Территория поисков расположена в трудно доступной горно-таежной местности и занимает около 100 километров по маршруту следования мужчины», — отметили в управлении.

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