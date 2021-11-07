Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Граждане зарубежных стран, приглашенные в любом качестве на международные конгрессы и форумы в Петербурге, не смогут принять в них участие, если не сделают прививку российской вакциной от коронавируса, получив QR-коды о вакцинации. Документы о вакцинации иностранными вакцинами не будут приняты — они не являются основанием для выдачи российского QR-кода.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Эти требования касаются как тех, кто работает на выставочных стендах, так и организаторов, участников, гостей и журналистов, пишет dp.ru. Попасть на мероприятия можно, только предъявив QR-код о вакцинации или о перенесённом COVID-19 — они генерируются сайтом «Госуслуг», — либо выданную российским медучреждением справку о медотводе от прививки.

Предъявление отрицательного ПЦР-теста больше не является достаточным основанием для допуска. Организаторы ряда петербургских мероприятий готовы принять «свежий» ПЦР-тест только вместе с документом о получении первого компонента российской вакцины.

На неделе с 8 по 14 ноября в Петербурге должно пройти не менее пяти международных мероприятий.