Барнаул, 7 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Барнауле утром, 7 ноября, случился серьёзный пожар: в проезде Локомотивный загорелся двухквартирный жилой дом. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Mchs.gov.ru Пожар

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями из дома были эвакуированы семь человек (в том числе, двое детей). Из охваченного огнём строения также был вынесен газовый баллон. Возгорание локализовано на площади около 50 квадратных метров. В работе было задействовано пять звеньев газодымозащитной службы.

Всего за минувшие сутки, 6 ноября, на территории Алтайского края ликвидировано 20 пожаров, 15 из них — в жилом секторе. В Барнауле произошло 2 пожара. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Сростках на Чуйском тракте сгорело придорожное кафе. На месте происшествия было задействовано восемь единиц техники, порядка 20 человек личного состава.

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