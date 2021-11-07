Бузулукский район, Оренбургская область, , 09:36 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области тушат степной пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Травяной пожар в Бузулукском районе

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Сухая трава на корню горит на окраине села Старая Тепловка. Площадь возгорания составляет почти 10 га.

Причина возгорания устанавливается. Сотрудники полиции несут службу на месте тушения огня. Они обеспечивают беспрепятственный проезд соответствующей пожарной техники и при помощи голосового устройства предупреждают население о возможной эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября обстановка с природными пожарами ухудшилась в Алтайском крае.

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