Киев, 15 ноября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Нет ничего странного в том, что на Украине полностью ушли от термина «Великая Отечественная война», заменив его на «Вторую мировой войну». Те, кто сегодня находится у власти в Киеве, являются наследниками бандеровцев, а для них война в принципе не может быть Отечественной. Их предки воевали по другую линию фронта, на стороне нацистской Германии и против антигитлеровской коалиции. Нацистская идеология бандеровцев полностью совпадала с идеологией Третьего рейха. Так отказ Верховной рады от термина «Великая Отечественная война» в пользу термина «Вторая мировая война» прокомментировал ИА REGNUM украинский эксперт Сергей Белов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандера. Украина

«Это недоразумение, что пути-дороги бандеровцев с немцами разошлись. Дело тут не в самих бандеровцах, а в Германии, которая ниже своего достоинства считала иметь таких союзников. Тем более не могло быть и речи, чтобы Германия взяла на себя обязательства в части создания «союзного» Германии украинского государства по типу Венгрии или Болгарии», — считает аналитик.

Эксперт также отмечает, что заявить о своей позиции открыто сегодня наследникам бандеровцев мешает настрой большей части населения страны.

«Для большинства украинцев — это Отечественная война, в которой их деды и прадеды громили как европейских нацистов, так и их жалкую, но не менее кровавую украинскую пародию», — уверен Сергей Белов.

Напомним, накануне, 14 ноября, 241 голосом народные депутаты Верховной рады приняли законопроект, предоставляющий статус инвалидов войны лицам, получившим инвалидность в результате ранения в зоне так называемой АТО. В тексте закона термины «Великая Отечественная война 1941−1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией» и «Война 1945 года с империалистической Японией» заменены на «Вторая мировая война».

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