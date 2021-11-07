Нью-Йорк, США, , 09:22 — REGNUM Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман смог победить американца Колби Ковингтона на турнире по смешанным единоборствам UFС 268 в Нью-Йорке.

Это был бой реванш. Он продлился пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей. Усман смог уже в пятый раз защитить титул чемпиона UFC в полусреднем весе, который он завоевал ещё в марте 2019 года.

34-летний Усман предыдущий бой провел в апреле 2021 года на турнире UFC 261. Там он нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде. В его активе 20 побед и одно поражение.

33-летний Ковингтон до этого выходил в октагон в сентябре 2020 года на турнире UFC Fight Night 178, победив Тайрона Вудли техническим нокаутом в пятом раунде. За его плечами 16 побед и три поражения.