7 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в городе Тернополе (Западная Украина) две местные жительницы скончались от голода.

Мирослава Романенко, , 11:31 — REGNUM В городе Тернополе (Западная Украина) две местные жительницы скончались от голода. Об этом сообщило западноукраинское издание Zaxid.net. Уточняется, что соседи умерших с жалобой на неприятный запах, который исходил из квартиры, обратились в правоохранительные органы.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зайдя в дом, работники Тернопольского райуправления полиции увидели на кровати мертвыми тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей 50-летней дочери. По предварительной информации, женщины мертвы примерно две-три недели», — говорится в сообщении.

Помимо тел двух погибших женщин, правоохранители обнаружили 55-летнюю женщину, старшую дочь умершей хозяйки квартиры. По словам медиков, женщина долго голодала и весит всего 30 килограммов. Врачи борются за ее жизнь.

Печальное известие обсудили на украинском телеграм-канале «Крокодил», а также на странице издания «ШарийNET» в социальной сети Facebook. Многих произошедшее шокировало.

«Ещё кто-то чему-то удивляется в этом лепрозории…» — отреагировала Оксана.

«Каким «героям» крикнуть «слава»?» — не выдержал Валентин К., напоминая о бандеровском приветствии, которое популярно на западной Украине.

«Вот и начинается геноцид Зеленского, люди мрут от болезней и от голода», — пишет Светлана С.

Иван Владимиров. Голод. 1918

«Единичные случаи такого кошмара были всегда, даже в СССР с хлебом по 16 копеек. Но в Украине имени Зеленского голод — это массовое явление!!! Недавно в магазине вижу стоит старушка и трясущимися руками считает копейки на 100 грамм фарша… и так повально…» — отметила Marina P.

«Видел эту новость… Честно, у меня шок… Это просто… Не хочу ругаться, мне их очень жаль. Это просто жесть», — отреагировал Тарас Т.

«А сколько на грани, не доедают…» — задумалась Elena M.

«Там весь Тернополь скорбит по жертвам так называемого голодомора, а соседям, которые с голоду умирают в 2021 году, помочь не могут», — отметил Vitaliy R.

«Настоящий «голодомор» начался в 1991 году», — добавил Alexander S.

«Это неудивительно! У меня пенсия 2600 грн [примерно 7080 рублей] (инвалид, нет обеих ног) родственников не осталось! Сижу, живу впроголодь! Отопления в городе нет, приходится покупать уголь самому! К примеру, кран сломался, и как я его куплю заменить, не говоря уже за одежду и лекарства! Издевательство! А по телику говорят, все отлично, живем как в сказке!» — поделился Василий С.

«Это ужасная трагедия Украины и негативное резюме для власти!.. Царствие небесное погибшим!» — пишет Milan M.

«И это лицо нашей страны — голод и безразличие… Безразличие властей о судьбах людей. Да для власти народ просто быдло… больно за мою Родину…» — написала Iryna L.

«Геноцид как он есть», — добавила Виктория К.

«Да, это в ваше время люди могут быть бездомными, голодными, замерзающим на улице, страдающими от недоедания и не имеющими возможности рассчитаться за коммунальные услуги, для которых мясо, фрукты — это уже деликатесы. А моральные страдания пенсионеров, выкинутых на жалкое существование, а безработица и безнадежность на годы вперёд… Всё это стало возможным в ваше время», — добавила Татьяна П.

«Эти смерти на совести власти…» — добавила Ирина П.

«Как такое возможно в 21 веке?!» — задалась вопросом Ольга М.

«Блокада Ленинграда вспомнилась, а они ещё и коммуналку платили… Теперь, наверное, всех объявят сумасшедшими…» — подытожил Stepan G.

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Напомним, ранее в детском фонде ООН (UNICEF) сообщали, что 9,8 млн жителей Украины недоедают.