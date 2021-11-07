Москва, 7 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Совет Думы на заседании 8 ноября обсудит состав парламентариев для участия в заседаниях Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщил спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«В связи с прошедшими выборами в Государственную думу нам необходимо обновить депутацию в Парламентское Собрание Союзного государства. Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник», — отметил Володин в телеграм-канале.

Также ряд вопросов планируется обсудить на будущей неделе с белорусскими парламентариями, добавил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что в рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ, парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства утвердили 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.