Абакан, , 09:16 — REGNUM В Хакасии 7 ноября завершается сезон навигации маломерных судов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Лодки Дарья Драй © ИА REGNUM

Владельцам судов рекомендовано обслужить маломерные суда, произвести их кратковременную консервацию и поставить на зимнее хранение до открытия следующего сезона навигации.

Нарушителям требований, вышедших на воду после закрытия навигации, грозят штрафы в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

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