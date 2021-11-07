Москва, , 09:14 — REGNUM Для реализации отраслевых союзных программ и других утвержденных документов потребуются десятки законодательных решений, роль депутатов Союза Белоруссии и России повышается, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Повышается ответственность депутатов Союза Беларуси и России: для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений. От их качества и оперативности принятия зависит, насколько эффективна будет интеграция между нашими странами», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

По его словам, на ближайшем заседании Парламентского Собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов стран, а также выработать «дорожную карту» участия депутатов в реализации интеграционных процессов.

«Необходимо укреплять взаимодействие на уровне профильных комитетов Государственной думы и Национального Собрания Республики Беларусь. Важно, чтобы эта работа шла эффективно, с использованием новых форматов, в том числе онлайн. Это позволит решать все возникающие задачи максимально оперативно даже в условиях пандемии», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства утвердили 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.

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