Москва, 7 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Москве 10 ноября ожидается резкое повышение атмосферного давления. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

Атмосферное давление в Москве достигнет 760 мм рт. ст., когда нормой является 748 мм рт. ст.

«Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19—22 мм рт. ст. Это очень много», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Роман Вильфанддобавил, что атмосферное давление в столице будет оставаться на высоте до конца недели. В четверг оно составит 757 мм рт. ст., в пятницу — 755 мм рт. ст.

Как ранее сообщало РЕ по информации Гидрометцентра России, 7 ноября в Москве будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +5… +7 °C. 8 ноября днём в столице ожидается +5… +7 °C, по области +3… +8 °C, облачно, дождь, порывистый ветер до 17 м/с.