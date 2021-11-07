Москва, , 09:09 — REGNUM Покраснение и отёк кончиков пальцев рук и ног могут быть одними из симптомов COVID-19. Об этом сообщили специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии «Известиям».

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Дерматологи рассказали, что заражение новой коронавирусной инфекцией может сопровождаться специфическими поражениями кожи. Различные кожные проявления имеют около 20% пациентов с COVID-19.

Сотрудники Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии совместно с коллегами из Городской клинической больницы № 40 описали характерные картины поражений кожи при новой кожи на основе мировой литературы и данных собственных наблюдений. Одним из самых распространённых симптомов врачи назвали «ковидные пальцы» или ложное обморожение конечностей.

«По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения», — отметили врачи.

Они объяснили, что такие проявления возникают из-за неспецфефического воспаления стенок дермальных и гиподермальных кровеносных сосудов.

Руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина добавила, что наиболее широко симптом «ковидных пальцев» проявляется у детей, хотя в последнее время наблюдается и среди больных старшей возрастной категории. При наличии этого симптома помимо внешних проявлений пациенты жалуются на зуд, отёк и боль

Она отметила, что ложные обморожения могут свидетельствовать о серьёзных сбоях в работе организма. Поэтому пациентам с такими проявлениями требуется особое внимание.