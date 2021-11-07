Москва, , 09:08 — REGNUM Утверждение отраслевых программ Союзного государства, обновленной Военной доктрины и концепцию миграционной политики — это важной событие для народов России и Белоруссии, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это важное событие для народов России и Белоруссии. Утверждённые программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства: создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях — от доступа к госзакупкам до социальной сферы», — отметил Володин в телеграм-канале.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко «делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии», рассуждает парламентарий.

«Теперь, в рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ, парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства утвердили 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.

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