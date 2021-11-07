Минусинск, Красноярский край, , 09:07 — REGNUM Боксёр Марк Петровский из Минусинска Красноярского края завоевал золотую медаль на проходящем в Белграде чемпионате мира в весовой категории до 92 кг. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в финале он победил спортсмена из Армении Давита Чалояна.

Чемпион мира по боксу Марк Петровский Правительство Красноярского края

Как отмечается, российский боксёр стал чемпионом в самой тяжёлой весовой категории впервые за последние 19 лет. В 2003 году им стал Александр Поветкин.

«Я безумно рад этой победе, просто не передать словами. Да, я после поединка показывал капу, а на ней написано «Сибиряк»… Знаю, что в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Поветкин! И сейчас мне особенно приятно принести золотую медаль», — заявил после поединка Марк Петровский.

В Главном управлении МВД по Красноярскому краю добавили, что спортсмен является слушателем Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в звании младшего лейтенанта полиции. Обучается на факультете подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции.