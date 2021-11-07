Багдад, , 09:05 — REGNUM В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми пострадали 10 сотрудников службы охраны политика. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает телеканал Al-Hadath.

Нападение было совершено в ночь на 7 ноября. Сперва появилась информация о том, что сам премьер-министр Ирака получил легкие ранения в результате нападения. Однако затем эта информация была опровергнута. В своем Twitter Мустафа аль-Казыми написал, что он «в порядке».

В США произошедшее уже назвали террорестическим актом и предложили Ираку помощь в расследовании этого нападения. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.