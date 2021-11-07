Малый Сарс, , 08:58 — REGNUM В деревне Малый Сарс Пермского края мужчину похоронили за забором сельского кладбища. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

Кладбище

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Гражданин прожил в деревне основную часть жизни и скончался из-за болезни. свою супругу он просил похоронить его в родном месте. Однако единственным кладбищем здесь является мусульманское. Так как умерший исповедовал православие, большинство жителей выступили против его захоронения на местном погосте.

В итоге родственники были вынуждены похоронить его за забором. Произошедшее активно обсуждают в соцсетях, и многие граждане считают, что это не по-человечески.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших. Это произошло после того, как ритуальщик привёз тело умершей женщины к зданию администрации Тимашевского района.

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