Пермский край, 7 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В деревне Малый Сарс Пермского края мужчину похоронили за забором сельского кладбища. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

OpenClipart-Vectors Кладбище

Гражданин прожил в деревне основную часть жизни и скончался из-за болезни. свою супругу он просил похоронить его в родном месте. Однако единственным кладбищем здесь является мусульманское. Так как умерший исповедовал православие, большинство жителей выступили против его захоронения на местном погосте.

В итоге родственники были вынуждены похоронить его за забором. Произошедшее активно обсуждают в соцсетях, и многие граждане считают, что это не по-человечески.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших. Это произошло после того, как ритуальщик привёз тело умершей женщины к зданию администрации Тимашевского района.