Петропавловск-Камчатский, , 08:50 — REGNUM На Камчатке 7 ноября 2021 года зарегистрированы два пепловых выброса из Кaрымского вулкана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

Карымский вулкан 41.mchs.gov.ru

Первый выброс зафиксирован днём Камчатской группой реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также сотрудниками Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук (РАН). Высота пеплового столба составила до четырёх тысяч метров при высоте вулкана 1469 метров. Пепловый шлейф распространился в северном направлении на 110 километров.

Второй выброс произошёл через час после первого с высотой столба до 4800 метров, распространение шлейфа в север-северо-западном направлении составило до 90 километров.

«Возможно незначительное выпадение пепла в населённых пунктах Мильковского района», — сообщает спасательная служба.

Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп тоже не наблюдается.

Жителям и гостям Камчатского края напомнили правила поведения при пеплопаде в населённых пунктах: закрыть двери и окна домов и квартир; постараться без необходимости не выходить на улицу; укрыть компьютер, стереосистему и другое оборудование, если пепел залетает в квартиру; если вы работали во время пеплопада на улице, не вносите одежду в дом и так далее.

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